18 yaşından önce sigorta girişi olanlar dikkat! SGK fişini çekti

İLK SİGORTA GİRİŞİ 18 YAŞIN ALTINDA OLANLAR… BU UYARI SİZİN İÇİN….

Prim günü ve yaşı dolan bir çok kişi sgk’dan red yanı alıyor. Vatandaşlarda bunun nedenini merak ediyor. SGk tarafından emeklilik bekleyenlere red yanıtı verilmesinin nedeni ise başvuruda bulunan kişilerin ilk sigortalılık girişinin 18 yaşından küçük başlatılmış olması. İşte SGK tarafından red edilmesinin sebebi ? Uzman Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ilk sigorta girişi 18 yaşından küçük olanların bilmesi gereken konulara açıklık getirdi.





SGK emeklilik beklediği halde bir türlü emeklilik işlemi tamamlanmayan vatandaşlar ile dolu. Bunun nedeni ise bu kişilerin ilk sigorta girişlerinin 18 yaşının altıda olması olduğu açıklandı. Bu kişilerin Prim günü ve yaşı dolmasına rağmen red yemeleri emekliliklerinin önünde büyük bir engel olarak duruyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesab üzerinden bir paylaşımda bulunarak ilk sigorta girişi 18 yaş altında olanların bilmesi gereken konuları açıkladı. Erdursun, ‘18 yaş altı ilk sigorta girişi Baba veya Anne yanında (Aile İşletmesinde) Geçen Hizmet Sürelerini SGK kabul etmiyor.

• Bu durumda 08/09/1999 öncesinde sigorta girişi bu durumda olanların 08/09/1999 tarihine kadar başka bir işletmede sigorta girişi yoksa EYT hakları da kayboluyor.

• Bu uygulama kanuni düzenleme değil, SGK genelgesine dayanan bir uygulamadır’ dedi..