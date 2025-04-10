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180'inci Yıl Dönümünde Türk Polisi Şehitleri Unutmadı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü, Cebeci Şehitliği'nde düzenlenen anlamlı bir törenle kutlandı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:08
180'inci Yıl Dönümünde Türk Polisi Şehitleri Unutmadı

Cebeci Şehitliği'nde Anlamlı Tören

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Polis Şehitliği'nde bir tören düzenlendi. Törende; Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Törende Saygı ve Dua

Törende, Demirtaş şehitlik anıtına çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşma yapan Demirtaş, şehitlerin manevi huzurunda bulunmanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Demirtaş, “Aziz şehitlerimiz, sizler bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu kadim coğrafyaya adlarınızı kanlarınızla yazdıran kahramanlarsınız.” diyerek, şehitliği simgeleyen yüksek değerlerin önemine vurgu yaptı.

Sorumluluk ve Kararlılık Vurgusu

Demirtaş, “Emniyet Teşkilatı olarak bugün burada sizlerin hatırası önünde saygıyla eğilirken, bıraktığınız emanetin bilinciyle dimdik ayakta olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz.” diyerek, şehitlerin mirasına sahip çıkacaklarını belirtti.

Törende ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua yapıldı. Cebeci Şehitliği'ndeki tören, Demirtaş ve diğer katılımcıların şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Kattılımcılar ve Diğer Anma Etkinlikleri

Törene, emniyet genel müdür yardımcıları, EGM'nin üst düzey yöneticileri, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ile şehit yakınları ve çok sayıda emniyet personeli katıldı. Ayrıca Gölbaşı ve Karşıyaka mezarlıklarında da anma programları düzenlendi. Hacı Bayram Veli Camisi'nde mevlit okutularak dualar edildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Cebeci Polis Şehitliği'nde...

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Cebeci Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi. Şehit aileleri polis şehitliğini ziyaret edip, karanfil bıraktı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Cebeci Polis Şehitliği'nde...

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Cebeci Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi. Şehit aileleri polis şehitliğini ziyaret edip, karanfil bıraktı.

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