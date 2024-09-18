19 Eylül 2024 Gündem Özeti

Yasama ve Yürütme Aşamasında Önemli Gelişmeler

Önemli Törenler ve Toplantılar

Bugün, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katılacaklar. Etkinlik, saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ile ayrı görüşmeler yapacak ve Fransa'daki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaman'da il ziyaretlerinin ardından basın toplantısı düzenleyerek, Aktekke Camii ve Mümine Hatun Türbesi'ni ziyaret edecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü Programı'na, Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na katılacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel merkezdeki toplantılardan sonra basın toplantısı düzenleyecek ve ifadelerini paylaşacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezinde görüşecek.

Ekonomi ve Finans Dünyasında Gelişmeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da Ankiros 16. Uluslararası Metalurji Fuarı ve birçok törene katılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını değerlendirecek ve haftalık istatistikleri açıklayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankacılık sektörüyle ilgili haftalık verileri paylaşacak.

Dünya Diplomasi Gündemi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Hizbullah'a karşı başlattığı "önleyici saldırı" sonrasında gelişmeler yakından takip ediliyor.

Spor Etkinlikleri

Bugün, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ve Bellona Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön elemesi Antalya'da devam ederken, Aliağa Petkimspor, Fransa ekibi Cholet Basket ile mücadele edecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Çağdaş Bodrumspor, Almanya temsilcisi GiroLive Panthers Osnabrück ile karşılaşacak.

Galatasaray Petrol Ofisi ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi için Slavia Prag ile İstanbul'da mücadele edecek.

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