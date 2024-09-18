DOLAR
34,04 0,02%
EURO
37,89 -0,12%
ALTIN
2.800,7 0,01%
BITCOIN
2.049.988,28 0,08%

19 Eylül 2024 Gündem Özeti

19 Eylül 2024 tarihindeki önemli olaylar, bakanlar toplantıları ve spor etkinlikleri hakkında detaylar.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:58
19 Eylül 2024 Gündem Özeti

19 Eylül 2024 Gündem Özeti

Yasama ve Yürütme Aşamasında Önemli Gelişmeler

Önemli Törenler ve Toplantılar

Bugün, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katılacaklar. Etkinlik, saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ile ayrı görüşmeler yapacak ve Fransa'daki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaman'da il ziyaretlerinin ardından basın toplantısı düzenleyerek, Aktekke Camii ve Mümine Hatun Türbesi'ni ziyaret edecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü Programı'na, Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na katılacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel merkezdeki toplantılardan sonra basın toplantısı düzenleyecek ve ifadelerini paylaşacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezinde görüşecek.

Ekonomi ve Finans Dünyasında Gelişmeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da Ankiros 16. Uluslararası Metalurji Fuarı ve birçok törene katılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını değerlendirecek ve haftalık istatistikleri açıklayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankacılık sektörüyle ilgili haftalık verileri paylaşacak.

Dünya Diplomasi Gündemi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Hizbullah'a karşı başlattığı "önleyici saldırı" sonrasında gelişmeler yakından takip ediliyor.

Spor Etkinlikleri

Bugün, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ve Bellona Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön elemesi Antalya'da devam ederken, Aliağa Petkimspor, Fransa ekibi Cholet Basket ile mücadele edecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Çağdaş Bodrumspor, Almanya temsilcisi GiroLive Panthers Osnabrück ile karşılaşacak.

Galatasaray Petrol Ofisi ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi için Slavia Prag ile İstanbul'da mücadele edecek.

Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan haber, görüntü ve diğer içeriklerin, abonelik olmaksızın kullanılması yasaktır. Aboneler dışındaki bireyler, bu içerikleri çoğaltamaz veya farklı kuruluşlara aktaramaz. Aykırı durumlarda hukuki ve cezai süreç başlatılacaktır.

İLGİLİ HABERLER

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan’daki Saldırılar: Yeni Tehditler ve Uzman Görüşleri
2
Sakarya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Burdur ve Karabük'te Yeni İdare Mahkemeleri Kuruluyor
4
İran, Lübnan'daki Patlamada Yaralananları Tedavi İçin Kabul Etti
5
Aksaray'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: ölü Sayısı 20'ye Ulaştı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi