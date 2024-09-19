19 Eylül Gaziler Günü, Samsun ve Çevre İllerde Coşkuyla Kutlandı

Gaziler Günü Kutlamaları

19 Eylül Gaziler Günü, Samsun, Çorum, Sinop, Tokat ve Amasya'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu anlamlı gün, gazilerin vatan için gösterdikleri cesaretin hatırlanmasını sağladı.

Samsun’da Anma Töreni

Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Törene, Samsun Valisi, milletvekilleri ve askeri erkan katıldı. Vali, anıt defterinde yaptığı açıklamada: “Gazilerimiz, milletimizin kalbinde müstesna bir yer edinmişlerdir.” dedi.

Çorum’da coşkulu kutlama

Çorum’da etkinlikler, gazilerin bir araya gelmesiyle başladı. Atatürk Anıtı’ndaki törende Vali ve Dernek başkanları çelenk sundu. Muharip Gaziler Derneği Başkanı, “Gazilik, vatan sevgisiyle yoğrulmuş bir onurdur.” diye belirtti. Tören sonrası öğrencilerin katılımıyla Kahramanlarla Yürüyüş düzenlendi.

Sinop’ta Spor Etkinlikleriyle Anma

Sinop’ta düzenlenen törende; İstiklal Marşı’nın ardından etkinlikler yapıldı. Vali, şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Günün anlamını belirten konuşmalar ve şiirler okundu.

Tokat Valiliği’nden Anma Etkinlikleri

Tokat’ta da Gaziler Günü dolayısıyla yapılan törende çeşitli katılımcılar yer aldı. Anıt önünde saygı duruşunda bulunulup çelenk sunuldu. Törenin ardından, gazilere onur ziyaretleri gerçekleştirildi.

Amasya’da Geleneksel Kutlama

Amasya’da da gaziler ve protokol üyeleri yürüyüş yaptı. Anıta çelenk sunulmasının ardından, Vali Doruk gazilerle sohbet ederek, “Sizler bizler için her zaman gurur kaynağısınız.” dedi. Ayrıca, gaziler onuruna yemek verildi.

Bu anlamlı gün, Türkiye genelinde yapılan etkinliklerle sürmüş, gazilerin hatıraları onurlandırılmıştır.