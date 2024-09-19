DOLAR
34,02 0,13%
EURO
38 -0,1%
ALTIN
2.825,08 -0,84%
BITCOIN
2.135.547,88 -4,15%

19 Eylül Gaziler Günü, Samsun ve Çevre İllerde Coşkuyla Kutlandı

Samsun, Çorum, Sinop, Tokat ve Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle anıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:33
19 Eylül Gaziler Günü, Samsun ve Çevre İllerde Coşkuyla Kutlandı

Gaziler Günü Kutlamaları

19 Eylül Gaziler Günü, Samsun, Çorum, Sinop, Tokat ve Amasya'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu anlamlı gün, gazilerin vatan için gösterdikleri cesaretin hatırlanmasını sağladı.

Samsun’da Anma Töreni

Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Törene, Samsun Valisi, milletvekilleri ve askeri erkan katıldı. Vali, anıt defterinde yaptığı açıklamada: “Gazilerimiz, milletimizin kalbinde müstesna bir yer edinmişlerdir.” dedi.

Çorum’da coşkulu kutlama

Çorum’da etkinlikler, gazilerin bir araya gelmesiyle başladı. Atatürk Anıtı’ndaki törende Vali ve Dernek başkanları çelenk sundu. Muharip Gaziler Derneği Başkanı, “Gazilik, vatan sevgisiyle yoğrulmuş bir onurdur.” diye belirtti. Tören sonrası öğrencilerin katılımıyla Kahramanlarla Yürüyüş düzenlendi.

Sinop’ta Spor Etkinlikleriyle Anma

Sinop’ta düzenlenen törende; İstiklal Marşı’nın ardından etkinlikler yapıldı. Vali, şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Günün anlamını belirten konuşmalar ve şiirler okundu.

Tokat Valiliği’nden Anma Etkinlikleri

Tokat’ta da Gaziler Günü dolayısıyla yapılan törende çeşitli katılımcılar yer aldı. Anıt önünde saygı duruşunda bulunulup çelenk sunuldu. Törenin ardından, gazilere onur ziyaretleri gerçekleştirildi.

Amasya’da Geleneksel Kutlama

Amasya’da da gaziler ve protokol üyeleri yürüyüş yaptı. Anıta çelenk sunulmasının ardından, Vali Doruk gazilerle sohbet ederek, “Sizler bizler için her zaman gurur kaynağısınız.” dedi. Ayrıca, gaziler onuruna yemek verildi.

Bu anlamlı gün, Türkiye genelinde yapılan etkinliklerle sürmüş, gazilerin hatıraları onurlandırılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da 1,1 Milyar Liralık İhale: Emlak Konut'un Yeni Projesi
2
BM Çocuk Hakları Komitesi'nden İsrail'e Gazze'deki Çocuklar İçin Acil Çağrı
3
Kırklareli Gaziler Gençlerle Spor Etkinliği Düzenledi
4
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
5
Lübnan Ordusu Şüpheli İletişim Cihazlarını İmha Ediyor
6
Ataşehir'de Kangal Köpeğin Saldırısı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı