Osmaniye'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de Cani Bir Suç

Osmaniye'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan trajik olayda, Fatma Y. (20) isimli genç kadın, eşi Serkan Y. tarafından bıçakla öldürüldü. İkilinin arasında henüz netleşmeyen bir nedenle çıkan tartışma, korkunç bir sonuca yol açtı.

Olayın ardından komşularının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine hızla polis ve sana sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadın Fatma Y.'nin hareketsiz yattığını ve bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Şüpheli Gözaltında

Polis ekipleri, olayın şüphelisi olarak görülen Serkan Y.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Yapılan incelemelerin ardından, Fatma Y.'nin cenazesi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları tarafından morgdan alınan cenaze, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Serkan Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Osmaniye'de tartıştığı eşini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı. Yakınları tarafından morgdan alınan Fatma Y'nin cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Burada kılınan namazın ardından cenaze, toprağa verildi.