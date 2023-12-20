'Laz Kızı' adlı Tiktok yayıncısına hapis şoku

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, 'Tiktok' adlı sosyal medya uygulamasında 'lazkızı34' ismiyle yayınlar yapan şüpheli Gül Hatun'un, bu yayınlarda müstehcen içerikler paylaştığı belirtildi. Şüpheli Gül Hatun'un, yayınlarla 160 bin lira kazandığını iddia ettiği ancak durumun ortaya çıkması üzerine sosyal medya hesaplarını sildiği ve hakkında soruşturma açıldığı ifade edildi.

İddianamede şüpheli Gül Hatun'un savunması da yer aldı. Gül Hatun, savunmasında işsiz olduğunu, Tiktok'ta canlı yayın yaptığını ve takipçilerinin kendisine hediye gönderdiğini, bu hediyelerin kendi banka hesabına nakit olarak yattığını anlattı. Gül Hatun, savunmasının devamında dosyadaki görüntülerin Ocak ayında çekildiğini, yayında "Bir sürprizim var. Onu giyip göstereceğim. Biraz daha hediye yollayın" diyerek takipçilerinden para istediğini, yayında özel bölgelerini gösterdiğini ve bunu para kazanma amacıyla yaptığını söyledi. Gül Hatun, Tiktok'tan 30 bin lira gelir elde ettiğini ve yaptıklarının yasak olduğunu bilmediğini de ifade etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, herkesin erişebileceği bir platformda müstehcen içerikli yayınlar yaptığı tespit edilen şüpheli Gül Hatun'un, bu şekilde çocukların da ruh sağlığını bozduğu vurgulandı. Şüpheli Gül Hatun hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası talep edildi.