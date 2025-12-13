19. İyilik Gemisi 'ANA-N' Mersin'den Gazze'ye Uğurlandı

Mersin Uluslararası Limanı'ndan düzenlenen törenle uğurlanan 'ANA-N' isimli 19. İyilik Gemisi, Gazze’ye gönderilmek üzere içinde yaklaşık 1.300 ton insani yardım malzemesiyle yola çıktı. Yardımlar, Türkiye öncülüğünde hız kazanan insani faaliyetler kapsamında Türk Kızılay tarafından hazırlandı.

Tören ve katılımcılar

Törene, Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz ile Türk Kızılayı ekipleri ve gönüllüler katıldı.

Kosova temsilcisinin mesajı

Agon Vrenezi: Bugün 19. iyilik gemisinin Mersin Limanı’ndan ayrılışına tanıklık ederken, yalnızca bir yardım konvoyunun yola çıkışını değil, insan onurunun, vicdanın ve dayanışma ruhunun somut bir ifadesini paylaşmış oluyoruz. Böyle anlar, toplumların gerçek gücünün zor zamanlarda birbirine el uzatabilme kapasitesinde yattığını hatırlatmaktadır

Agon Vrenezi: Kosova Cumhuriyeti Hükümetinin 2025 yılı Ocak ayında aldığı karar doğrultusunda bugün ulaştırılan yardım, Gazze’de belirsizlik ve kayıplar içinde yaşam mücadelesi veren sivillere yönelik samimi bir dayanışma çabasıdır. Kosova, Türk Kızılayı ile iş birliği içerisinde bu misyon için 500 bin Euro tutarında bir katkı sunmaktadır

Agon Vrenezi: Bugün yola çıkan 200 çadır, bin gıda kolisi ve 5 bin battaniye, dışarıdan bakıldığında sıradan malzemeler gibi görünse de onları teslim alacak insanlar için bir çatı, bir öğün ve zor zamanlarda bir nebze güven anlamına gelmektedir. Ayrıca sağlanan 158 bin öğün yemek, yalnızca beslenmeyi değil, hatırlanmış olmanın ve önemsenmişliğin verdiği moral desteğini de taşımaktadır

Agon Vrenezi: İnsani yardım, sayılardan ve sevkiyat programlarından ibaret değildir. Bu çabalar, insan onurunun şartlarda bağımsız olduğuna dair ortak bir inancı yansıtır. Bugün limandan ayrılan bu gemi, yalnızca malzemeleri değil, ortak merhamet duygumuzu ve daha umutlu bir yarına dair inancımızı da taşımaktadır

Türk Kızılayı'ndan dayanışma vurgusu

Kamil Karadeniz: Türk Kızılay olarak, ülkemizin 19’uncu Gazze İyilik Gemisini, gönüllerde kandil yakma muradıyla, umutla, dua ile ve dayanışmayla yolcu ediyoruz. Gazze’de iki yılı aşkın süredir devam eden insani dram, yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın vicdanında derin izler bırakan ağır bir imtihandır. On binlerce çocuk ve kadın hayatını kaybetti. Yüz binlerce insan yaralandı. Evlerini, sevdiklerini, uzuvlarını kaybeden masumlar; bir lokma ekmeğe, bir yudum suya muhtaç bırakıldı

Kamil Karadeniz: Bu tablo, vicdanı olan herkes için bir çağrıdır. Ve bizler, iyiliğin amiral gemisi Türk Kızılay olarak, o çağrıya her gün kulak veriyoruz. Hamiyetperver milletimizin bağışları ve desteğiyle Gazze’ye uzanan güçlü bir iyilik hattı oluşturduk. Bugüne kadar 18 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırarak, Türkiye’den Gazze’ye kesintisiz bir umut köprüsü kurduk

Kamil Karadeniz: Gazze’deki aşevlerimiz aracılığıyla, en zor şartlarda dahi her gün 35 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bugüne kadar dağıttığımız 8 milyonu aşkın öğün, milletimizin merhametini Gazze’nin kalbine taşıdı

Kamil Karadeniz: AFAD koordinasyonunda yola çıkan İyilik Gemilerimizle gönderdiğimiz kurban konserveleri Gazze’ye ulaştı. Bugün Gazze’de neredeyse her aileye ikişer kutu kurban payı ulaştırmış olmanın huzurunu yaşıyoruz. Bugün ise 19’uncu İyilik Gemimizi, aynı inançla, aynı sorumluluk bilinciyle uğurluyoruz

Konuşmaların ardından geminin hareketi esnasında protokol üyeleri gemiyi el sallayarak uğurladı. Uğurlanan gemideki destekler, bölgedeki insani ihtiyaçlara katkı sağlamak üzere Gazze’ye teslim edilecek.

ÇERİSİNDE YAKLAŞIK BİN 300 TON İNSANİ YARDIM MALZEMESİ BULUNAN ‘ANA-N’ İSİMLİ 19. İYİLİK GEMİSİ, MERSİN ULUSLARARASI LİMANI’NDAN DÜZENLENEN TÖRENLE UĞURLANDI.