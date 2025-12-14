DOLAR
Şırnak'ta şüpheli ölüm: Ayaz Encu araç içinde ölü bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu köyünde Ayaz Encu araç içinde ölü bulundu; otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü, jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 00:34
Şırnak'ta şüpheli ölüm: Ayaz Encu araç içinde ölü bulundu

Uludere Ortasu köyünde dün akşam saat 18.48'de gerçekleşti

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde ikamet eden Ayaz Encu, araç içerisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saat 18.48 sularında Ortasu köyünde meydana geldi. Yol kenarına park edilmiş bir araç içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içinde bulunan Ayaz Encu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Encu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek otopsi işlemlerine alındı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

