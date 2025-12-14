DOLAR
Çorlu'da Sürücü Değişikliği Trafik Polisinin Gözünden Kaçmadı

Çorlu'da çevirmeye yakın noktada yapılan sürücü değişikliği trafik ekiplerinin dikkatini çekti; ehliyetsiz sürücüye para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 03:11
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 03:15
Gece saatlerinde Çorlu çevre yolunun Esentepe Mahallesi mevkiinde, Çorlu Bölge Trafik ekipleri tarafından geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında çevirmeye yakın bir noktada duraklayan bir otomobilde, sürücü ile yolcu koltuğundaki kişinin yer değiştirerek sürücü değişikliği yaptığı tespit edildi.

Aday sürücüyken alkollü yakalanmış

Yolcu koltuğuna geçen F.A.G.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve 5 ay önce aday sürücüyken alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesinin iptal edildiği belirlendi.

F.A.G., muhabirin 'Neden böyle bir şeye kalkıştınız' sorusuna, 'Ehliyetim yoktu, yakalandık. Polisimizin canı sağ olsun. Şimdi yeniden başvurdum, kısmetse 1 ay sonra ehliyete kavuşacağız' diyerek yanıt verdi.

Aracı kullanmak üzere direksiyona geçen arkadaşı A.K. ise, 'Direksiyonu biraz geç devraldık, göz önünde olunca ekipler anında fark etti.' dedi.

Çorlu Bölge Trafik ekipleri, sürücü belgesiz araç kullanmaktan F.A.G.'ye para cezası uyguladı.

