Tekirdağ Çorlu'da Süresi Geçen Ehliyetle Sürücü Araçsız Kaldı, Neşesini Bozmadı

Çorlu Bölge Trafik ekiplerinin denetimi

Çorlu Bölge Trafik ekipleri, gece saatlerinde Çorlu çevre yolunda yaptığı denetimlerde kurallara uymayan sürücülere taviz vermedi. Denetimler vatandaşlardan tam not aldı.

İstanbul'dan Edirne'ye yola çıkan bir otomobilde yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetinin süresinin geçtiği belirlendi. Sürücü Bilal A. araçtan men edildi. Otomobil çekiciyle alınarak yedi emin otoparkına bırakıldı.

Bilal A. durumu özetleyerek, "Silivri’ye gezmeye diye gitmiştik, sonra Edirne’ye doğru yola çıktık. Polis ekipleri Çorlu girişinde durdurdu. Yani süresi geçmiş ehliyetle direksiyona geçemeyeceğimi biliyordum. Devlet bize 2 yıl süre vermişti. Biz o sürede değiştirmedik ve böyle de sonuçlarına katlanıyoruz. Şimdi sürücü belgesi de gitti, altımızdan araba da gitti ve yaya kaldık. Çağırdığımız taksiye binip yola çıkacağız." diye konuştu.

Kameraya el sallayan sürücü, çağırdığı taksiyle yola çıkarken muhabire de "Bak sen arabaların yanında çok geziyorsun, ben de seni haber yapacağım." diyerek gülümsetti.

