Afyonkarahisar'da Beton Mikseriyle Çarpışma: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kaza Detayları
Afyonkarahisar’da, kent merkezine bağlı Karaaslan köyü yakınlarında meydana gelen kazada, E.G. idaresindeki 03 AAN 963 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle M.Y.'nin kullandığı beton mikserine arkadan çarptı.
Çarpışma sonucu hurdaya dönen otomobilde sürücü sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücü E.G.'yi bulunduğu yerden çıkararak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen E.G., kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Beton mikseri sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.
