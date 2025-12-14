DOLAR
Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı: En az 2 ölü, 8 ağır yaralı

Yayın Tarihi: 14.12.2025 03:14
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 03:14
Rhode Island'daki Brown Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

Olay ve güvenlik önlemleri

Kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırganın Providence'deki kampüste etrafa ateş açtığı bildirildi. Üniversite yetkilileri, öğrencilere bulundukları yerde kalma ve güvenli alanlara sığınma çağrısı yaptı; bazı öğrenciler güvenlik prosedürleri çerçevesinde kampüsten tahliye edildi.

Şüpheli ve soruşturma

Providence Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Tim O’Hara, şüpheliyi "tamamen siyah giyinmiş bir erkek" olarak tanımladı ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Üniversite yönetimi saldırıya ilişkin ölü ve yaralı sayılarını doğruladı.

Resmi açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından saldırıyı doğrulayarak "FBI olay yerinde" açıklamasında bulundu.

