19 Mayıs Bilardo Turnuvası Samsun'da Coşkuyla Başladı

Samsun'da Unutulmaz Bir Spor Etkinliği

Samsun'un Havza ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Bilardo Turnuvası başladı.

Önemli Destekler ile Gerçekleşiyor

Havza Kaymakamlığı himayesinde, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Havza Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye genelinden 30 sporcu mücadele etmek için bir araya geldi.

Açılış Maçında Heyecan Dorukta

Turnuvanın açılış maçı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Türkiye Bilardo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cumabey Germi tarafından yapıldı. Kaymakam Ayvat, 19 Mayıs'ın anlam ve önemini vurgulayarak, "Halkımızın, özellikle gençlerimizin spora olan ilgisini arttırmak adına güzel bir hafta tertip edildi," dedi.

Bilardoya İlgi Artıyor

Türkiye Bilardo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cumabey Germi, bilardoya olan ilgiyi artırmak için sürdürülen çalışmaları aktardı. Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ise, turnuvanın sadece bilardo ile sınırlı kalmayacağını belirterek, "Bunun yanı sıra voleybol turnuvamız ve birçok sportif aktivitemizle halkımız ile bütünleşeceğiz," ifadelerini kullandı.

Katılımcılarla Dolu Bir Açılış

Turnuva açılışına ayrıca Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer ve birçok sporcu da katıldı. Bu özel etkinlik, gençlerin spor alanındaki yeteneklerini sergilemesi için önemli bir platform oluşturuyor.

Samsun'un Havza ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Bilardo Turnuvası başladı.

Samsun'un Havza ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Bilardo Turnuvası başladı.