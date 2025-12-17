DOLAR
Çorum Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu — 1 Tutuklama

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma operasyonunda C.A. gözaltına alındı; evde 860 gram kubar esrar, 198 kenevir tohumu ve deliller ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:56
Osmancık'ta jandarma operasyonu

Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı ve şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Operasyon, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.

Evde yapılan detaylı aramada 860 gram kubar esrar, 198 adet kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütme cihazı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

