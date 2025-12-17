DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,06 0,27%
ALTIN
5.935,38 -0,28%
BITCOIN
3.715.048,8 0,8%

Bilecik'te Ziraat Teknolojileri Festivali BŞEÜ'de

BŞEÜ'de düzenlenen Bilecik Ziraat Teknolojileri Festivali, ÜNİDES desteğiyle söyleşi ve uygulamalı stantlarla tarım teknolojilerinde öğrenci farkındalığı oluşturdu.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:21
Bilecik'te Ziraat Teknolojileri Festivali BŞEÜ'de

Bilecik'te Ziraat Teknolojileri Festivali BŞEÜ'de

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Bilecik Ziraat Teknolojileri Festivali, Üniversitelerde Gençlik Destek Sistemi (ÜNİDES) kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin teknik gelişimine katkı sağlamak ve tarım alanında farkındalık oluşturmak amacıyla söyleşi ve uygulamalı çalışmalardan oluştu.

Söyleşi ve Konuşmacılar

Söyleşi programı BŞEÜ Fen Fakültesi Konferans Salonunda, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı moderatörlüğünde yapıldı. Programa konuşmacı olarak Prof. Dr. H. İlker Çelen ve Prof. Dr. Türkan Aktaş (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi) ile Doç. Dr. Ömer Ertuğrul (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi) katıldı ve tarım teknolojileri ile alandaki güncel gelişmeler hakkında öğrencilere bilgi aktarıldı. Etkinlikte ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci yer aldı.

Uygulamalı Etkinlikler ve Öğrenci İlgisi

Festival, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi önünde kurulan stantlardaki uygulamalı tarımsal etkinliklerle devam etti. Uygulamalar, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü ve etkinlikler aracılığıyla pratik bilgi paylaşımları gerçekleştirildi.

BİLECİK’TE ZİRAAT TEKNOLOJİLERİ FESTİVALİ DÜZENLENDİ

BİLECİK’TE ZİRAAT TEKNOLOJİLERİ FESTİVALİ DÜZENLENDİ

BİLECİK’TE ZİRAAT TEKNOLOJİLERİ FESTİVALİ DÜZENLENDİ

İLGİLİ HABERLER

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğmuş Mahallesi'nden Büyük Dayanışma: 4 Ayda Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Lojmanlar
2
Kars'ta Bagaja Gizlenen 28 Düzensiz Göçmen Jandarmaya Yakalandı
3
Muğla Yatağan'da Zeytin Hasadı ve Bereket Duası
4
Mevsim Geçişinde Uykusuzluk Artıyor — Uzmandan Öneriler
5
Çıldır Gölü'nde Kış Coşkusu: Atlı Kızaklar ve Halaylarla Sezon Açıldı
6
Bursa Osmangazi'de Trafikte Korku: Agresif Sürücü 2 Yaşındaki Kızı Tehdit Etti
7
Konya'da tüp patlaması: Ali Göçer (69) depo yangınında hayatını kaybetti

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık