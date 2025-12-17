Bilecik'te Ziraat Teknolojileri Festivali BŞEÜ'de

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Bilecik Ziraat Teknolojileri Festivali, Üniversitelerde Gençlik Destek Sistemi (ÜNİDES) kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin teknik gelişimine katkı sağlamak ve tarım alanında farkındalık oluşturmak amacıyla söyleşi ve uygulamalı çalışmalardan oluştu.

Söyleşi ve Konuşmacılar

Söyleşi programı BŞEÜ Fen Fakültesi Konferans Salonunda, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı moderatörlüğünde yapıldı. Programa konuşmacı olarak Prof. Dr. H. İlker Çelen ve Prof. Dr. Türkan Aktaş (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi) ile Doç. Dr. Ömer Ertuğrul (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi) katıldı ve tarım teknolojileri ile alandaki güncel gelişmeler hakkında öğrencilere bilgi aktarıldı. Etkinlikte ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci yer aldı.

Uygulamalı Etkinlikler ve Öğrenci İlgisi

Festival, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi önünde kurulan stantlardaki uygulamalı tarımsal etkinliklerle devam etti. Uygulamalar, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü ve etkinlikler aracılığıyla pratik bilgi paylaşımları gerçekleştirildi.

