19 Şubat 2025: Önemli Gündem ve Etkinlikler

Günlük Gündem ve Önemli Etkinlikler

19 Şubat 2025 itibarıyla Türkiye'de ve uluslararası alanda dikkat çeken birçok etkinlik ve gelişme yaşanacak.

Siyasi Gelişmeler

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'da vatandaş dernekleri ile bir toplantı yapacak. (Nagoya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi' programına katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Genel Meclis Üyeleriyle buluşacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ziyaret gerçekleştirecek ve daha sonra partisinin Silivri İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapacak. (İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Ekonomi

- Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek. Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (TBMM/09.30/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi' programına katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek. (Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya Diplomasi

- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci gibi gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Etkinlikler

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü' paneline katılacak. (Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Gündemi

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak. Son antrenmanı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht müsabakası öncesinde Lotto Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. (Brüksel/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor maçıyla tamamlanacak. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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