197 Bin 940 Şüpheli Yakalandı: İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

Geçtiğimiz yıl 197 bin 940 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında hakkında yakalama kararı bulunan 197 bin 940 şüphelinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılı için mahkemelerce yakalama kararı verilen aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı.

Uzun süre aranan şüpheliler de yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, 5 yıldır aranan 195 bin 790, 5-10 yıl arası aranan 1249 ve 10 yıl ve üzeri aranan 901 kişi, toplamda 197 bin 940 şüpheli arasında yer aldı. Ayrıca, Karabük'te 10 yıldır aranan ve hakkında 59 aranma kaydı bulunan A.E. isimli şahsın geçtiğimiz hafta yakalandığı bildirildi. Olaya ilişkin, Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda, dolandırıcılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından aranan şahsın yakalandığı kaydedildi.

Özel ekipler kuruldu

Bakan Yerlikaya, JASAT ekiplerine teşekkür ederek, hapis cezasıyla aranan şahıslar için her il ve ilçede özel ekipler oluşturulduğunu belirtti. Yerlikaya, "Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyiz." ifadesini kullandı.