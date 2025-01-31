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1982 Hama Katliamı Kurbanları Anıldı: Adalet Çağrıları Yükseldi

Suriye’nin Hama ilinde, 1982'deki katliamın kurbanları için düzenlenen anma etkinliğine binlerce kişi katıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:29
1982 Hama Katliamı Kurbanları Anıldı: Adalet Çağrıları Yükseldi

1982 Hama Katliamı Kurbanları Anıldı

Suriye’nin Hama ilinde, binlerce kişinin katılımıyla 1982’deki katliamın kurbanları anıldı. Hama kent merkezindeki Asi Meydanı’nda toplanan kalabalık, devrik Baas rejimi güçlerince gerçekleştirilen katliamı unutmadı.

Adalet Çağrıları ve Yeni Yönetim

Ellerinde yeni Suriye bayrakları taşıyan vatandaşlar, adalet çağrısında bulundu. Etkinlik sırasında, Baas rejimini deviren yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri askeri geçit töreni düzenleyerek dikkat çekti.

1982 Hama Katliamının Korkunç Gerçekleri

Dönemin Suriye lideri Hafız Esed'in kardeşi Rıfat Esed komutanlığındaki özel birlikler, 2 Şubat 1982 tarihinde Hama ilinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın başlattığı ayaklanmayı bastırmak amacıyla şehir kuşatıldı. 27 gün süren bu süreçte, on binlerce sivil hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) raporuna göre, Hama il merkezindeki katliamda en az 30 bin sivil can verirken, alıkonulan en az 17 bin sivilden ise haber alınamadı. Humus'daki Tedmur (Palmira) Hapishanesi'ne götürüldüğü düşünülen kişilerin aileleri, sevdiklerinin katledildiğini düşünüyor.

Peygamberlere ve Kültürel Mirasımıza Yapılan Saldırılar

SNHR'nin verilerine göre, rejim güçlerinin düzenlediği havadan ve karadan saldırılarla el-Asida, el-Hamidiyye, el-Keylaniyye, ez-Zenbak, el-Hayriyya ve el-Başuriyye gibi semtler yoğun olarak hedef alındı. Kent merkezinin yaklaşık üçte biri yok oldu.

Katliam sırasında 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi. Bu olaylar, Suriye tarihindeki en karanlık dönemlerden birini işaret ediyor.

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