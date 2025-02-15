1982 Hama Katliamı'nın Unutulmaz Yüzleri: Kimsesiz Çocuklar ve Kaybettikleri Aileler

Hama'daki 1982 katliamının çocuk tanıkları, annesiz ve babasız kalmanın acısını taşıyor. Hüzün dolu anılarıyla savaşın izlerini anlatıyorlar.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 12:23
1982 Hama Katliamı'nın Unutulmaz Yüzleri: Kimsesiz Çocuklar ve Kaybettikleri Aileler

1982 Hama Katliamı'nın Unutulmaz Yüzleri

Şubat 1982'de Suriye'nin Hama ilinde gerçekleşen katliam, çocuk yaşta tanıklık edenler üzerinde derin izler bıraktı. Annelerini ve kardeşlerini kaybeden Hamalılar, kimsesiz kalmanın acısıyla büyüdü. Adnan Yahya Lecemi gibi bazıları, o korkunç günde yaşadıklarını unutmuyor.

Katliamın Karanlık Yüzü

Baas rejiminin güçleri, 2-28 Şubat tarihleri arasında Hama'da binlerce sivili acımasızca katletti. Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı bahane ederekHama halkına karşı saldırılar düzenlendi. Henüz 10 yaşındayken yaşanan bu olaylar, Lecemi’nin çocukluğunu çaldı. Rejim güçlerinin saldırısında annesi ve kardeşiyle birlikte toplamda 10 akraba öldürüldü.

Anıların Ağrısı

Lecemi, annesinin hayatını kaybettiği El-Başuriyye Mahallesi'nde bu korkunç anıları AA muhabirine anlatırken, "Katliamın ilk gününden itibaren bize saldırmaya başladılar. 29 yaşında annemi kaybettim ve cesedini bulamadık. Çok sayıda insanın mezarı bilinmiyor," ifadelerini kullandı.

Kanlı Bir Geçmişin Gölgesinde Yaşamak

Hala kardeşinin duvara kazıdığı isimlerin kendisine acı hatırlatmalar yaptığını belirten Lecemi, "43 yıl geçti ve her gördüğümde onlara beddua ediyorum," dedi.

Diğer Mağdurların Hikayeleri

Bir diğer tanık Temmem Zuhur ise 8 yaşındayken yaşadığı korkunç anıları paylaştı. Babasının alıkonulması ile ailesinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldığını belirten Zuhur, yaşadığı travmanın yıllar geçse de geçmediğini ifade etti.

Hama Katliamı'nın Korkunç Bilançosu

Hama Katliamı, Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) verilerine göre, yaklaşık 40 bin sivili hedef alarak gerçekleşti. Katliam sonrası ortaya çıkan durum, evlerden alıkonulan 17 binden fazla sivilin akıbetinin bilinmemesi oldu. Rejim güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda çok sayıda tarihi eser, cami ve okul da tahrip edildi.

Sonuç olarak

Baas rejiminin kırılgan mirası, Hama'nın acılı halkı üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Yıllar geçse de bu travmanın izleri silinmiyor. Hama'da yaşananlar, sadece geçmişin bir parçası değil, aynı zamanda günümüz sorunlarının da özeti. Hama'nın kayıplarının anısını yaşatmak, bu hikayelerin daha fazla kişi tarafından bilinmesini sağlamak büyük önem taşıyor.

Suriye'nin Hama ilinde Şubat 1982'de devrik Baas rejimi güçlerince işlenen katliama çocuk yaşta...

Suriye'nin Hama ilinde Şubat 1982'de devrik Baas rejimi güçlerince işlenen katliama çocuk yaşta tanıklık eden Hamalılar, annesiz ve babasız kalmanın acısı ve eksikliğiyle büyüdü. Yaşları 15 üstü olan binlerce kişiyi alıkoyup götüren rejim güçleri, çocukları da annesiz veya babasız bıraktı, aileleri paramparça etti. Hama Katliamı'nda henüz 10 yaşında olan Adnan Yahya Lecemi, rejim güçlerinin saldırısında annesi ve kardeşinin yanı sıra 8 kuzenini kaybetti. Adnan Lecemi, annesi ve kardeşinin vurularak hayatını kaybettiği El-Başuriyye Mahallesi'nde AA muhabirine 43 yıl önce yaşanan olayı anlattı. Lecemi, beraber okula gittiği kardeşiyle çektirdiği fotoğrafı odasının baş köşesinde saklıyor.

Suriye'nin Hama ilinde Şubat 1982'de devrik Baas rejimi güçlerince işlenen katliama çocuk yaşta...

Suriye'nin Hama ilinde Şubat 1982'de devrik Baas rejimi güçlerince işlenen katliama çocuk yaşta tanıklık eden Hamalılar, annesiz ve babasız kalmanın acısı ve eksikliğiyle büyüdü. Yaşları 15 üstü olan binlerce kişiyi alıkoyup götüren rejim güçleri, çocukları da annesiz veya babasız bıraktı, aileleri paramparça etti. Hama Katliamı'nda henüz 10 yaşında olan Adnan Yahya Lecemi, rejim güçlerinin saldırısında annesi ve kardeşinin yanı sıra 8 kuzenini kaybetti. Adnan Lecemi, annesi ve kardeşinin vurularak hayatını kaybettiği El-Başuriyye Mahallesi'nde AA muhabirine 43 yıl önce yaşanan olayı anlattı. Lecemi, beraber okula gittiği kardeşiyle çektirdiği fotoğrafı odasının baş köşesinde saklıyor.

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