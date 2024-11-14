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Kara Yusuf Bey Kümbeti'nde Restorasyon Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Van'ın Erciş ilçesindeki tarihi Kara Yusuf Bey Kümbeti'nde restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:05
Kara Yusuf Bey Kümbeti'nde Restorasyon Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Van'daki Tarihi Kara Yusuf Bey Kümbeti'nde Restorasyon Devam Ediyor

Van'ın Erciş ilçesinde, 23 Ekim-9 Kasım 2011 tarihleri arasında meydana gelen depremler sonrası hasar gören tarihi Kara Yusuf Bey Kümbeti'nde restorasyon çalışmaları hızla ilerliyor. Çatakdibi Mahallesi'nde bulunan bu önemli yapının restore edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir proje hazırlandı.

Yaklaşık bir yıl önce ihalesi yapılan projede, restorasyon çalışmalarının son aşamasına gelindiği bildirildi. Van Valisi Ozan Balcı, restorasyon alanında incelemelerde bulunarak, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin ile birlikte bilgi aldı.

Van'ın Tarihi Zenginlikleri

Balcı, Van'ın tarihi yapılarını restore ederek şehri turizme kazandırma amacıyla çalıştıklarını ifade ederek, "Doğanın, kültürel varlıkların ve tarihi eserlerin korunmasına özel gayret gösteriyoruz. Tarihi zenginliklerimiz çok fazla. Burada 15. yüzyıla ait bir eser var. Kümbetin üzerinde kemer şeklinde Ayetel Kürsi bulunuyor ve tarihi dokusu bozulmadan restorasyonu yapıldı," açıklamasında bulundu.

Balcı, kentteki diğer tarihi yapılarda da restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Atalarımızdan miras kalan değerlerimizi geleceğe taşımak istiyoruz. En kısa zamanda çevre düzenlemesini de tamamlayarak çalışmayı bitirmek istiyoruz. Herkesi burayı ziyaret etmeye davet ediyorum," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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