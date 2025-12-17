Karaman'da Jandarma Operasyonu: Ermenek'de Ruhsatsız Silahlar ve 1 Gözaltı

Kazancı beldesindeki evde çok sayıda ruhsatsız silah, bıçak ve kaçak içki bulundu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yapılan operasyonda, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kazancı Karakol Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir eve arama düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, ekipler Kazancı beldesi Çatalbadem mahallesinde A.T. isimli şahsın kaçak silah ticareti yaptığı yönündeki istihbaratı değerlendirerek harekete geçti ve adreste arama yaptı.

Aramada ele geçirilenler: 3 ruhsatsız tabanca, 23 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 32 bıçak, 87 fişek ve kaçak içki.

Olay yerinde bulunan silahlara el konulurken, A.T. gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

