DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.931,3 -0,21%
BITCOIN
3.692.675,57 1,4%

Karaman'da Jandarma Operasyonu: Ermenek'de Ruhsatsız Silahlar ve 1 Gözaltı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde jandarmanın ev aramasında çok sayıda ruhsatsız silah, bıçak ve kaçak içki ele geçirildi; A.T. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:56
Karaman'da Jandarma Operasyonu: Ermenek'de Ruhsatsız Silahlar ve 1 Gözaltı

Karaman'da Jandarma Operasyonu: Ermenek'de Ruhsatsız Silahlar ve 1 Gözaltı

Kazancı beldesindeki evde çok sayıda ruhsatsız silah, bıçak ve kaçak içki bulundu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yapılan operasyonda, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kazancı Karakol Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir eve arama düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, ekipler Kazancı beldesi Çatalbadem mahallesinde A.T. isimli şahsın kaçak silah ticareti yaptığı yönündeki istihbaratı değerlendirerek harekete geçti ve adreste arama yaptı.

Aramada ele geçirilenler: 3 ruhsatsız tabanca, 23 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 32 bıçak, 87 fişek ve kaçak içki.

Olay yerinde bulunan silahlara el konulurken, A.T. gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

KARAMAN'IN ERMENEK İLÇESİNDE JANDARMANIN BİR EVDE YAPTIĞI ARAMADA ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH VE...

KARAMAN'IN ERMENEK İLÇESİNDE JANDARMANIN BİR EVDE YAPTIĞI ARAMADA ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH VE BIÇAK ELE GEÇİRİLİRKEN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Şüpheli Çanta Paniği: Sahibi Koşarak Alıp Gitti
2
Sivas'ta 3.5 Milyar TL'lik Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Bilecik’te 15 Gün Arayla Bıçaklama ve Cinayet: Şüpheli Fırat Yakut Adliyede
5
Muş'ta Çek Suçundan Aranan Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
6
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Taksi Alev Aldı: Yaralanma Yok, Araç Hasarlı
7
Ceylanpınar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi