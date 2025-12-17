Lukaşenko: 'Her şey Trump’a bağlı olsaydı Ukrayna savaşı çoktan biterdi'

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Newsmax’ın dün akşam yayınlanan özel programında Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Lukaşenko, çatışmaların son bulması için ABD’nin diplomatik baskı ve arabuluculuk rolünün belirleyici olduğunu savundu.

Trump’ın müdahalesi barışı hızlandırabilir

Lukaşenko, Donald Trump’ın taraflara baskı uygulamakta haklı olduğunu ifade ederek, 'Muhtemelen evet, Trump seyirci kalmazdı. Ancak olan oldu ve şu an birçok şey Trump ile ABD’nin konumuna bağlı' dedi. Trump’ın kararlı duruşunun süreci olumlu etkileyebileceğini belirtti.

'Her şey Trump’a bağlı olsaydı savaş uzun zaman önce son bulurdu'

Lukaşenko, Trump’ın tek başına tüm sorunu çözemeyeceğini vurgularken, 'Eğer her şey tamamıyla Trump’a bağlı olsaydı bu savaş çok uzun zaman önce son bulurdu. Ancak bu çok taraflı bir süreç ve Trump bunu tek başına çözemez' ifadelerini kullandı. Çatışmaların tamamen dondurulmasının ve öldürmelerin son bulmasının ardından müzakerelerin mümkün olacağını söyledi.

Çatışmalar durdurulmalı, yeniden silahlanma engellenmeli

Cephede Rusya’nın üstünlüğü olduğunu söyleyen Lukaşenko, çatışmaların durdurulması halinde kimsenin bundan rahatsız olmaması gerektiğini belirtti. Ukrayna’nın yeniden silahlanmasının önüne geçilmesi ve Batılı ülkelerden yapılan silah sevkiyatlarının durdurulmasının şart olduğunu ifade etti.

ABD geri adım atarsa çatışmalar tırmanır

Lukaşenko, Trump’ın barış umudunu yitirmesi durumunda savaşın süreceğini söyledi: 'Savaş devam eder.' Ayrıca, ABD geri adım atarsa çatışmaların şiddetleneceğini ve bunun üzerine Avrupa liderlerinin hatalarının farkına varacağını savundu. Lukaşenko, Macron, Merz ve Keir Starmer gibi isimleri örnek gösterdi.

Putin barış istiyor; Zelenskiy isteksiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, 'Putin’in barış istediğinden eminim' diyen Lukaşenko, Zelenskiy’nin ise dış baskılar nedeniyle isteksiz olabileceğini öne sürdü. Savaşın devamının Ukrayna egemenliği için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Minsk sürecine ilişkin eleştiri

Lukaşenko, 2015 Minsk anlaşması sürecini hatırlatarak Avrupalıların o dönemde 'saçma' bir konum aldığını belirtti. ABD’nin sürece dahil edilmesi gerektiğini ve Minsk’te varılan anlaşma yürürlüğe konulsaydı mevcut savaşın yaşanmayacağını savundu.

Lukaşenko, bütün bu faktörler ışığında çatışmaların sonlandırılmasının öncelikli olduğunu ve ABD’nin aktif müdahalesinin şimdiye kadar görülmemiş bir fırsat sunduğunu belirtti.

