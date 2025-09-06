DOLAR
1992 Uluslararası Şeker Anlaşması Değişikliği Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 1992 Uluslararası Şeker Anlaşması'nda yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı; hedefler arasında şeker, tatlandırıcı, biyoenerji ve etanol işbirliği var.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 09:35
Resmi onay ve yayımlanma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, 1992 Uluslararası Şeker Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına ilişkin milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

26 Kasım 2021'de kabul edilen değişikliklerin onaylanmasına ilişkin kararda, bu düzenleme ile şeker ham maddeleri üzerinden daha geniş bir uluslararası iş birliği sağlanması hedefleniyor. Buna göre, şeker ham maddelerinden biyoenerji ve yakıt etanolü üretimi de anlaşmanın kapsamına alınıyor.

Anlaşmanın amaçları

Anlaşmanın amaçları arasında şunlar yer alıyor:

- Forum sağlamak: Şeker ve tatlandırıcı pazarlarının yanı sıra şeker endüstrisi yan ürünleri ve şeker ham maddeleri bazlı yakıt etanolü pazarları hakkında hükümetler arası istişareler için bir forum oluşturmak.

- Bilgi toplamak ve ticareti kolaylaştırmak: Dünya şeker piyasası ve diğer tatlandırıcıların yanı sıra biyoenerji ve şeker ham maddeleri bazlı yakıt etanolü hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri paylaşarak ticareti kolaylaştırmak.

- Talebi teşvik etmek: Özellikle gıda dışı kullanımlar için şeker ve şeker ham maddelerine yönelik talebin artmasını teşvik etmek.

Değişiklikler, şeker sektöründe hem geleneksel ticaret konularını hem de yenilenen enerji ve biyoyakıt uygulamalarını kapsayarak uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

