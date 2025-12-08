Buca'da Narkotik Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

İki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi

İzmir’in Buca ilçesinde düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonda, toplam 5 şüpheli yakalandı. Operasyonları Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttü.

Aydoğdu Mahallesi’ndeki operasyonda B.K. adlı şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 21 gram kokain ve 655 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Yıldız Mahallesi’nde gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise G.K., H.A., B.H. ve D.D. adlı şüpheliler yakalandı. Bu operasyonda 16.240 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelilerden D.D.’nin ‘‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’’ ile ‘‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’’ suçlarından 8 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi ve hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Her iki operasyonda yakalanan toplam 5 şahıs, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

