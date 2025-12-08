Kaymaz: FETÖ, PKK, DEAŞ ve Türkiye Düşmanlarına Geçit Yok

Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, FETÖ, PKK, DEAŞ ve Türkiye düşmanlarının farklı maskelerle tekrar sisteme sızma çabalarına geçit verilmemesi gerektiğini belirtti.

Açıklamanın Özeti

Kaymaz, toplumsal hafızanın korunmasının önemine vurgu yaparak, siyasi ve toplumsal aktörlerin niyetlerini sorgulamanın her vatanseverin görevi olduğunu ifade etti. "Kim gerçekten yanlışın düzelmesini istiyor, kim zinciri kırmak için konuşuyor, kim zinciri saklamak için çabalıyor? Bu sorular artık bir vicdan muhasebesi değil, Türkiye’nin güvenlik hafızasını diri tutma zorunluluğudur" dedi.

Kaymaz, kamuoyuna pompalanan mağduriyet anlatılarının duygusal zeminde değil, devlet aklıyla okunması gereken bir operasyon dili olarak ele alınması gerektiğini söyledi. FETÖ'ye yönelik af baskısının yeniden gündeme getirilmesinin masum bir teklif olmadığını, Türkiye'nin istikrarını bulandırmak isteyen küresel odakların provokasyon denemesi olduğunu belirtti.

"FETÖ’nün, PKK’nın, DEAŞ’ın ve Türkiye düşmanlarının farklı maskelerle tekrar sisteme sızma çabalarına geçit verilmemelidir."

Kaymaz ayrıca, cehaleti bilgi, ihaneti makyajlı siyaset, terör işbirlikçiliğini ise "normalleştirme çabası" gibi sunan bir siyasi profilin varlığına dikkat çekti ve bu tablonun devlet hafızasına kasteden bir sorumsuzluk olduğunu vurguladı. Terörsüz Türkiye vizyonunun milletin bedel ödeyerek inşa ettiği bir beka projesi olduğunu hatırlattı.

Kaymaz, "Bugün yapılması gereken, af pazarlıkları değil, milli güvenliğe kast eden her odağın toplumsal hafızadan silinmesini değil, tam tersine doğru şekilde hatırlanmasını sağlamaktır" sözleriyle beklentisini netleştirdi.

Son olarak Türkiye'nin terör örgütlerinin manevra alanını daraltmış, oyun kuran bir ülke olduğunu belirten Kaymaz, "Bizler de bu süreçte milletimizin yanında, devletimizin safında, liderliğini kararlı şekilde sürdüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşunun arkasında olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Beka, sadece bugünü değil; yarınları da koruma iradesidir. Ve biz bu iradeden asla vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

