1999-2008 arası SGK girişliler zil takıp oynayacak! SGK'dan erken emeklilikte yeni karar

Emeklilik sürecinde, ödenen sigorta primlerinin başlangıç tarihleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlediği emeklilik yaşını ve gerekli olan prim gün sayısını doğrudan etkileyebilir. Bu yüzden, emeklilik için plan yaparken, yaşınız ve ödediğiniz prim günlerinin sayısı kritik faktörlerdir. SGK'nın hazırladığı emeklilik planlama rehberleri, kişisel durumunuza en uygun emeklilik yolunu seçmenizde yol gösterici olabilir. Doğru ve bilinçli bir emeklilik planlaması için bu bilgiler, vazgeçilmez birer referans noktasıdır. Emeklilik kararlarınızı şekillendirmek istiyorsanız, bu rehberlerden faydalanabilirsiniz.





Emeklilik İçin Gerekli Prim Günleri ve Yaş Sınırları

Erkek sigortalılar için, 31 Aralık 2008 sonrası başlayanlar için 7100 prim günü ve 60 yaş şartı bulunurken, 1999 ile 2008 arasında başlayanlar için de aynı yaş sınırı geçerli olup, 7000 prim günü gerekmektedir. 1998'den önce sigorta primi ödemeye başlayan erkekler için ise, 25 yıl sigortalılık süresi ve 5975 ile 5000 gün arasında değişen prim gün sayısıyla, yaş şartı 58'den başlayıp, sigorta başlangıç tarihine göre azalarak yaş şartı olmadan emeklilik mümkündür.

Kadın sigortalılar için, 31 Aralık 2008 sonrası başlayanlar 7100 prim günü ve 58 yaş şartına tabi iken, 1999 ile 2008 arasında başlayanlar için de aynı yaş sınırı ve 7000 prim günü gerekmektedir. 1999'dan önce sigorta primi ödemeye başlayan kadınlar için, 20 yıl sigortalılık süresi ve 5975 ile 5000 gün arasında değişen prim gün sayısıyla, yaş şartı 56'dan başlayıp, sigorta başlangıç tarihine göre azalarak yaş şartı olmadan emeklilik mümkündür.