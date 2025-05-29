İngiliz Heyetten Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret

İngiliz Heyet Fethiye'yi Keşfediyor

Fethiye'nin tanıtılması amacıyla düzenlenen program çerçevesinde ilçeye gelen İngiliz heyet, 5 gün boyunca çeşitli etkinliklerde yer alacak.

İngiltere'den gelen medya mensupları, politikacılar ve iş insanlarından oluşan 6 kişilik heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı makamında ziyaret etti.

Fethiye Belediyesi ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen programda yer alan heyeti, Karaca ağırlarken, finans uzmanı ve yatırımcı Julian Daly, başkana Arsenal'in orijinal formasını hediye etti. Daly, Fethiye'ye ilk kez geldiğini ve konakladıkları tesisten memnun kaldığını ifade etti.

Daly, "Tüm ailem Arsenal taraftarı, Fethiye'de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum," dedi. Bu ziyaretin ardından Karaca, heyete yöresel ürünlerin yer aldığı hediyeler takdim etti.

Fethiye'nin Tanıtım Çalışmaları Devam Ediyor

Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye'yi tanıtmak için yurt dışındaki fuarlara ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti. Yurt dışı programlarında Fethiye'nin ve Muğla'nın ilçelerinin tanınmadığını fark ettiklerini ifade eden Karaca, "En üst düzeyde bürokratik çalışmalarla birebir ilişkiler kurduk. İngiltere'den gelen heyeti 5 gün boyunca ilçemizde ağırlayacağız ve onlara kentimizi tanıtacağız," dedi.

Heyet, Fethiye'de yamaç paraşütü gibi çeşitli etkinliklere katılacak.

İngiltere'den gelen medya mensubu, politikacı ve iş insanlarından oluşan heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı (sağ 2) ziyaret etti. Ziyaretin ardından Karaca, heyete yöresel ürünlerin yer aldığı hediye verdi.

İngiltere'den gelen medya mensubu, politikacı ve iş insanlarından oluşan heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı (sağ 2) ziyaret etti. Ziyaretin ardından Karaca, heyete yöresel ürünlerin yer aldığı hediye verdi.