Polonyalı Erasmus Öğrencisi Martyna Kaminska Adana'da Müslüman Oldu

Polonyalı Martyna Kaminska Adana'da Müslüman Oldu

İhtida merasimi İl Müftülüğünde gerçekleştirildi

Adana'da yaşayan Polonya vatandaşı Martyna Kaminska, İl Müftülüğü'nde düzenlenen merasimle İslam dinini kabul etti.

Kaminska, gezmek için gittiği Fas ve Moritanya'daki Müslüman topluluklardan etkilenerek İslam'ı araştırmaya başladı. Eğitim amacıyla geldiği şehirde inancını resmileştirme kararı aldı.

Erasmus+ Programı kapsamında Adana'ya gelen Kaminska, bir süre sonra tanıştığı Mısırlı Muhammed Hüseyin ile evlendi. Bu süreç, Kaminska'nın İslamiyet'e yönelmesinde etkili oldu.

İslam'ı seçen Kaminska'nın başvurusu üzerine İl Müftülüğü tarafından bir ihtida merasimi düzenlendi. Merasimde, İl Müftüsü Mehmet Taşcı rehberliğinde Kaminska kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Kaminska'ya ihtida belgesi takdim edildi ve kendisine Kur'an-ı Kerim'in İngilizce meali hediye edildi.

