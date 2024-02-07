2,5 milyar TL'lik vurgunu yapan çift yakayı ele verdi: Yurtdışına kaçarken ele geçirildiler

Ponzi skandalıyla gündeme gelen Seçil Erzan'ın ardından, Yozgat'ta da benzer bir olay yaşandı. Ocakçı Holding, dron fabrikası vaadi ve yüksek faiz teklifiyle para topluyordu. Ancak holding sahibi Sedat Ocakçı ve 30 kişi, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonuyla gözaltına alındı.

SEDAT VE SEÇİLAY ODAKÇI ÇİFTİ YURTDIŞINA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR

Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi, Adana'da gizlendikleri evde polis tarafından yakalandı. Ocakçı, daha önce yeğeni Salih Han'ın 2 milyar 500 milyon TL değerindeki soğuk cüzdanı alıp Dubai'ye gittiğini öne sürmüştü. Ocakçı, mağdurlara paralarını iade edeceğini vaat etse de bir hafta boyunca ortaya çıkmamıştı.

Holding, yüksek faiz teklifiyle para topladıktan sonra büyük bir dolandırıcılık yaptı. Mağdurlar, holdingin Çiğli'deki binasının tabelalarının sökülmesine ve binaya kiralık yazısının asılmasına çok kızdı.

SEDAR OCAKÇI'NIN FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLİDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sedat Ocakçı, 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılan bir üsteğmen çıktı. Ocakçı, işlerini büyütürken farklı bir geçmişi de saklıyordu. Ocakçı, mağdurlara "Paralarınızı seviyorsunuz ya, hepsi hesabınıza geçecek" diye bir video göndermişti.

Bu olay, ülkemizde son dönemde sıkça görülen ponzi skandallarına bir örnek daha oldu. Yüksek kazanç sözü vererek yapılan dolandırıcılıkların ne kadar büyük olduğu bir kez daha anlaşıldı.