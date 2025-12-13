DOLAR
Avcılar'da Trafik Kazası: Berkan Balcıoğlu Toprağa Verildi

Avcılar'da kamyonetin hatalı dönüşüyle çarpışan otomobilde yaralanan Berkan Balcıoğlu hastanede hayatını kaybetti; cenazesi Avcılar Merkez Camii'de kılınan namaz sonrası Büyükçekmece'de defnedildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:22
Kaza

İstanbul Avcılar'da dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobilin cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan Berkan Balcıoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, Avcılar Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre, Kaan Mustafa K. yönetimindeki 34 BK 901 plakalı otomobil, cadde üzerinde aniden sola dönen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Kaan Mustafa K. ve Berkan Balcıoğlu araçta sıkıştı; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü Eyüp Yolcu gözaltına alındı.

Cenaze töreni

Kaza sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Berkan Balcıoğlu için ikindi namazı sonrası Avcılar Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile üyeleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Balcıoğlu, Büyükçekmece'de toprağa verildi.

Görüntüler ve soruşturma

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun aniden sola döndüğü sırada otomobilin çarptığı görülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

