İzmir Alsancak’ta Kozmetik İndirimi: Kamp Sandalyesi ve Battaniyelerle Kuyruk

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:37
İzmir Alsancak’ta kozmetik indiriminde sıra şaşkınlığı

İzmir Alsancak'ta bir kozmetik mağazasının düzenlediği indirim kampanyası, gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklara neden oldu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, sabaha kadar bekleyerek ilginç görüntüler oluşturdu.

Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gece boyu bekleyiş

Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi önünde başlayan kuyrukta, vatandaşlar battaniyeler ve kamp sandalyeleriyle mağazanın açılmasını bekledi. Gece geç saatlerde başlayan bekleyiş bazı kişilerin çarşı ortasında kamp sandalyelerinde sabahlamasına yol açtı.

Mağaza önünde oluşan bu sıra görüntüleri, cep telefonu kameralarına ve çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. O anları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sabah saatlerinde mağazanın açılmasıyla birlikte kalabalık daha da arttı ve indirimden yararlanmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza önündeki yoğunluk, kampanya ilgisinin yüksek olduğunu gösterdi.

İndirim kuyruğu, soğuk ve gecenin geç saatlerine rağmen vatandaşların fırsat peşinde olduğunu gözler önüne serdi.

