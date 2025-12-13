DOLAR
Biga'da 43 Kilometrelik Asfalt Çalışması Tamamlandı

Biga'da 2025 Yatırım Programı kapsamında 43 km asfalt tamamlandı; 33 km sati kaplama, 10 km BSK ile yapıldı. Grup yollarında konforlu, güvenli ulaşım hedeflendi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:37
Biga'da 43 Kilometrelik Asfalt Çalışması Tamamlandı

Biga'da 43 kilometrelik asfalt yol çalışması tamamlandı

2025 Yatırım Programı kapsamında grup yollarında konforlu ulaşım

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 43 kilometrelik asfalt yol çalışması tamamlandı.

Biga ilçesinde ‘2025 Yatırım Programı’ çerçevesinde planlanan 43 kilometrelik asfalt yolun 33 kilometresi sati kaplama, 10 kilometresi ise BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) ile kaplandı.

Asfalt yol yapım çalışmaları, stratejik öneme sahip grup yollarında hayata geçirilirken vatandaşlara konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlandı.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı yapılan çalışmalara ilişkin, "İlçemizin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlanan program dahilinde devam edecektir. Tüm Bigalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

