Bursa'da Vinçli Kamyon Alev Alev Yandı — 6. Kattan Eşya Taşınırken Paniğe Neden Oldu

Bursa'da lüks bir sitede yapılan taşınma sırasında, 6. kattaki dairenin balkonuna eşya çıkaran vincin bağlı olduğu kamyonun kabin kısmında yangın çıktı. Olay, site sakinleri arasında kısa sürede paniğe yol açtı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre yangın, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Bakyapı Prestij Avlu sitesinde meydana geldi. Bir ailenin eşyalarını 6. kattaki dairenin balkonuna çıkarmak için kullanılan vincin bağlı olduğu kamyonun kabininde alevler yükseldi.

Sitede yoğun duman oluşurken, çevredeki vatandaşlar ellerindeki su dolu damacanalarla ilk müdahaleyi yaptı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Hasar ve Soruşturma

Yangında can kaybı yaşanmadı, ancak kamyonun kabin kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

6. kata eşya çıkaran vinçli kamyon alev alev yandı