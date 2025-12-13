Gelibolu’da Yeni Feribot İskelesi İl Protokolü Tarafından İncelendi
Yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yapım aşaması devam eden feribot iskelesi projesi, il protokolü tarafından yerinde incelendi.
İncelemeye Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve beraberindekiler katıldı.
Yetkililer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve projenin ilerleyişini değerlendirdi. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.
