Gelibolu’da Yeni Feribot İskelesi İl Protokolü Tarafından İncelendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapımı süren yeni feribot iskelesi, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman ve protokol üyeleri tarafından yerinde incelendi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:35
Yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yapım aşaması devam eden feribot iskelesi projesi, il protokolü tarafından yerinde incelendi.

İncelemeye Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve beraberindekiler katıldı.

Yetkililer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve projenin ilerleyişini değerlendirdi. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

