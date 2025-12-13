Ankara Altındağ'da Tezveren Sultan Türbesi'ne Yine Kaza

Talatpaşa Bulvarı'nda gece yarısı kaza

Ankara Altındağ'da bulunan Tezveren Sultan Türbesi'ne gece saatlerinde bir otomobil çarptı. Olay, Talatpaşa Bulvarı'nda sabaha karşı 03:00 civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 PDE 213 plakalı otomobil türbeye çarparak durdu. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak türbeyi koruyan demir korkuluklar, çevredeki beton bariyerler ile çarpan araçta hasar oluştu.

Türbede daha önce de benzer kazaların yaşandığı belirtilirken, yetkililer olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.

Görgü tanığının açıklamaları

Tolga Kurt olayla ilgili şunları söyledi: "Kaza sabaha karşı olmuş. Araçta 2 kız 2 erkek varmış. Alkollü değillermiş. Sürücü sanırım türbenin olduğu yeri yol zannetmiş. O nedenden dolayı kazayı yapmış. Daha sonra çekici geldi. Aracı olduğu yerden kaldırdı. Gece karanlık olduğu için sürücü muhtemelen türbeyi görmedi. Bu buradaki ilk kaza değil. Aynı kazalar daha önce de olmuştu. Burada evliyalardan birisi yatıyor. Belli ki alkollü veya hızlı araç kullananları sevmiyor. Bir de bu yolda uyarı ışıkları yok. O yüzden de sürücüler süratle ilerliyor ve türbe de kör noktada olduğundan dolayı görmüyorlar. Türbede de hasar oluştu. Öndeki taş aracın içeriye girmesini engellemiş. Demirler ve öndeki taşlarda hasar var".

Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı ve süreçle ilgili çalışmalar sürüyor.

TÜRBENİN ETRAFINDA KAZADAN DOLAYI HASAR OLUŞTU