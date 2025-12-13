DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.848.069,96 0,15%

Ankara Altındağ'da Tezveren Sultan Türbesi'ne Yine Kaza

Ankara Altındağ'da Tezveren Sultan Türbesi'ne gece 03:00 civarında kontrolden çıkan 34 PDE 213 plakalı otomobil çarptı; türbede hasar oluştu, can kaybı ya da yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:14
Ankara Altındağ'da Tezveren Sultan Türbesi'ne Yine Kaza

Ankara Altındağ'da Tezveren Sultan Türbesi'ne Yine Kaza

Talatpaşa Bulvarı'nda gece yarısı kaza

Ankara Altındağ'da bulunan Tezveren Sultan Türbesi'ne gece saatlerinde bir otomobil çarptı. Olay, Talatpaşa Bulvarı'nda sabaha karşı 03:00 civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 PDE 213 plakalı otomobil türbeye çarparak durdu. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak türbeyi koruyan demir korkuluklar, çevredeki beton bariyerler ile çarpan araçta hasar oluştu.

Türbede daha önce de benzer kazaların yaşandığı belirtilirken, yetkililer olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.

Görgü tanığının açıklamaları

Tolga Kurt olayla ilgili şunları söyledi: "Kaza sabaha karşı olmuş. Araçta 2 kız 2 erkek varmış. Alkollü değillermiş. Sürücü sanırım türbenin olduğu yeri yol zannetmiş. O nedenden dolayı kazayı yapmış. Daha sonra çekici geldi. Aracı olduğu yerden kaldırdı. Gece karanlık olduğu için sürücü muhtemelen türbeyi görmedi. Bu buradaki ilk kaza değil. Aynı kazalar daha önce de olmuştu. Burada evliyalardan birisi yatıyor. Belli ki alkollü veya hızlı araç kullananları sevmiyor. Bir de bu yolda uyarı ışıkları yok. O yüzden de sürücüler süratle ilerliyor ve türbe de kör noktada olduğundan dolayı görmüyorlar. Türbede de hasar oluştu. Öndeki taş aracın içeriye girmesini engellemiş. Demirler ve öndeki taşlarda hasar var".

Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı ve süreçle ilgili çalışmalar sürüyor.

TÜRBENİN ETRAFINDA KAZADAN DOLAYI HASAR OLUŞTU

TÜRBENİN ETRAFINDA KAZADAN DOLAYI HASAR OLUŞTU

TÜRBENİN ETRAFINDA KAZADAN DOLAYI HASAR OLUŞTU

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Akran Akademi'den Farkındalık Gösterisi: Engelleri Kaldıran Öğrenciler Tam Not Aldı
2
Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar
3
Samsun'da tanker sürücüsü aracında silahla ölü bulundu
4
BİTEK ve Karya Farma HBX AR-GE'den İYTE'de Stratejik İş Birliği
5
Mudurnu'da takla atan otomobil metrelerce sürüklendi
6
Karabük’te Kayıp 29 Yaşındaki Abuzer Y. Ağaçlık Alanda Ölü Bulundu
7
Başkale'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 5 Metreye Düştü

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama