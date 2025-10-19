2. EfxINNOs Çalıştayı İstanbul'da: Karadeniz'de Sürdürülebilir Mavi Ekonomi ve İzleme Teknolojileri

İstanbul'da düzenlenen 2. EfxINNOs Ortak Çalıştayı'nda Karadeniz'de sürdürülebilir mavi ekonomi için yenilikçi deniz izleme teknolojileri ve işbirlikleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 11:27
2. EfxINNOs Çalıştayı İstanbul'da: Karadeniz'de Sürdürülebilir Mavi Ekonomi ve İzleme Teknolojileri

"2. EfxINNOs Ortak Çalıştayı" İstanbul'da: Karadeniz'in Durumu Masaya Yatırıldı

Çalıştayın Organizasyonu

İstanbul Üniversitesince organize edilen, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) PERMIS'in ev sahipliğindeki "2. EfxINNOs Ortak Çalıştayı: Karadeniz'de Sürdürülebilir Mavi Ekonomi İçin Yenilikçi Deniz İzleme Teknolojileri" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Panel ve İçerik

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, beş tematik panel boyunca bakanlıklar, bölgesel kuruluşlar, belediyeler, akademi, özel sektör ve fon mekanizmaları, izleme teknolojilerinin ulusal ve bölgesel politika döngülerine ve sektör operasyonlarına nasıl entegre edileceğini somut örneklerle değerlendirdi.

Oturumlarda denizcilikte karar alma ve uygulama süreçlerinde ihtiyaç duyulan deniz ve kıyı izleme verileri ile ilgili yenilikçi izleme teknolojileri ele alındı. Sadece yeni sensörler ve platformlar değil, kurumlar arası ve sektörler arası kullanılabilir ürün ve hizmet portföyleri de tanımlandı.

Katılımcılar

Çalıştaya 5 ülke ve 27 kurumdan yaklaşık 70 kişi katıldı. Toplantılarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı KOSGEB ve TÜBİTAK temsil edildi.

Bölgesel işbirliği kanadında KEİ ile Karadeniz Komisyonu yer alırken, yerel yönetimler ölçeğinde Marmara Belediyeler Birliği ile Bulgaristan Karadeniz Yerel Otoriteler Birliği hazır bulundu.

Sektörel ve meslek örgütleri arasında İMEAK Deniz Ticaret Odası, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER), Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR), Deniz Turizmi Birliği (DTB) ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) katkı sundu.

Araştırma ve akademi ekosisteminden İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ve Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Piri Reis Üniversitesi, AG Marine Solutions, Demokritos Trakya Üniversitesi, Ilia Devlet Üniversitesi, Romanya Ulusal Deniz Araştırma ve Kalkınma Enstitüsü Grigore Antipa ve Varna Teknik Üniversitesi yer aldı.

Tartışılan Başlıca Konular

Panellerde; ulusal politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde izleme teknolojilerinin rolü, Karadeniz'de ortak politika omurgasına uyum, gemi inşa, liman, gemi operasyonları, turizm, yetiştiricilik ve avcılık, yenilenebilir deniz enerjisi ile maden-sondaj gibi sektörlerin izleme ihtiyaçları ele alındı.

Ayrıca ileri izleme-algılama çözümleri ile finansman ve işbirliği mekanizmaları gündeme getirildi.

Çalıştay Çıktıları

Çalıştay çıktıları, öncelikli kullanım senaryoları ve teknoloji alanları listesi haline getirilecek ve kamu ile paydaşlara duyurulacak.

