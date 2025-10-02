2 Ekim 2025 Gündemi: Erdoğan, Kurtulmuş, Özel ve Gazze Gelişmeleri

2 Ekim 2025'te siyaset, ekonomi, dış politika ve spor takvimi: Erdoğan, Kurtulmuş, Özel ve Gazze'ye ilişkin önemli gelişmeler öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:01
2 Ekim 2025 Gündemi: Erdoğan, Kurtulmuş, Özel ve Gazze Gelişmeleri

2 Ekim 2025 Gündemi

ANADOLU AJANSI Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

GÜNDEM

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık yapacak. (TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek; ayrıca İBB Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı 2. Etap test sürüşüne katılacak. (İstanbul/10.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"'ne iştirak edecek. (Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin Devlet Hesapları bültenini açıklayacak. (Ankara/10.00)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak. (İstanbul/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak. (Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırısının ardından alıkonulan aktivistlerin durumu takip ediliyor. (Gazze/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in, Gazze Şeridi’ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "YÖK'te 2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası Lansman Toplantısı"'na katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fransa'nın Nice takımını konuk edecek. (İstanbul/19.45) (Fotoğraflı)

2- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Varşova/22.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Mercedes-Benz arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu yenileme anlaşmasının imza töreni, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan ve A milli kadın ile erkek takımlarının katılımıyla yapılacak. (İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Freni Arızalanan Kamyon 15 Araca Çarptı: 3 Yaralı
2
Ankara Başsavcılığı, İsrail'in 'Küresel Sumud' Filosu Saldırısını Resen Soruşturuyor
3
İsrail'in 'Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Buenos Aires ve Bogota'da Protesto Edildi
4
Rüstem Paşa Camii Çini Motifleri Paneli İstanbul'da — 77.565 Yaprak İncelendi
5
Fransa'da Gölge Filoya Ait Tankerde 2 Kişi Gözaltına Alındı
6
Bolu'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
2. İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda Vefa Ödülü Hasan Nail Canat Adına Verildi

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat