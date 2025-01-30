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2. Uluslararası Afet Film Festivali Başlıyor: İlk Etkinlik 1 Şubat'ta!

2. Uluslararası Afet Film Festivali, 1 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşuyor, iklim krizi üzerine önemli etkinlikler gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:25
2. Uluslararası Afet Film Festivali Başlıyor: İlk Etkinlik 1 Şubat'ta!

2. Uluslararası Afet Film Festivali'nin İlk Etkinliği 1 Şubat'ta Gerçekleşiyor

Afetlerin ve 2025 yılı özelinde iklim krizinin etkilerini sinema aracılığıyla ele almayı hedefleyen Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF), ikinci yılının ilk etkinliğini 1 Şubat tarihinde düzenliyor.

Ankara'da Ücretsiz Etkinlikler Başlıyor

Etkinlik, Ankara'da, Kolektif House Next Level'da saat 14.00'te başlayacak. Festival, açılış ve tanıtımın yanı sıra, kapanış tarihine kadar farklı mekanlarda ücretsiz panel, söyleşi ve gösterimlere ev sahipliği yapacak.

Festival Tanıtımı ve Önemli Filmlerin Gösterimi

Etkinlik, festival tanıtımıyla başlayacak. İlk olarak, 1. Uluslararası Afet Film Festivali'nde "Belgesel" dalında "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanan The Journey: The Future of Kazakh Nomads filminin gösterimi yapılacak. Gösterimin ardından, "İklim Perdesi" paneli gerçekleştirilecek.

İklim Krizine Dikkat Çekilecek

Dr. Barışkan Ünal'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Prof. Dr. Serdar Öztürk, Akira Kurosawa'nın "Düşler" ve "Dersu Uzala" filmleri üzerinden eko-felsefe konusunu işlemeyi planlıyor. Ayrıca, ünlü foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, "İklim Krizi'nin Gerçekleri" başlıklı konuşması ile kendi deneyimlerini dinleyicilerle paylaşacak.

Festival Kapanış Töreni 17-24 Mayıs'ta

17-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Afet Film Festivali, film ödülleri sürecini tamamladıktan sonra bir kapanış töreni ile sona erecek.

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