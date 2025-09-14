2. Uluslararası Bodrum Motofest Binlerce Motosiklet Tutkununu Buluşturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Bodrum Motofest, üç gün boyunca Gümbet Dolgu Alanı'nda binlerce motosiklet tutkununu ağırladı; güvenlik eğitimleri, şovlar ve kortej yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 12:54
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikincisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest, üç gün boyunca Gümbet Dolgu Alanı'nda binlerce motosiklet severi ağırladı.

Etkinlikler ve gösteriler

Alana kurulan stantlarda motosiklet ekipmanları satışa sunulurken; motosiklet şovları ve konserler festivale renk kattı. Jandarma ve polis ekipleri tarafından gençlere yönelik motosiklet güvenliği eğitimleri verildi. Katılımcılara hem güvenli sürüş teknikleri hem de trafik kurallarına ilişkin farkındalık kazandırıldı.

Kortej ve gösteri performansları

Bitez Mahallesi'nden başlayan ve yüzlerce motosikletlinin katıldığı kortejde tutkunlar şehir turu yaptı. Kortej, Bodrum Antik Tiyatro, Bodrum Belediye Meydanı ve yel değirmenleri bölgesinden geçerken, yerli ve yabancı tatilciler de ilgi gösterdi. Birkan Polat'ın motosiklet akrobasi gösterisi büyük beğeni topladı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, etkinliğin ikincisini düzenleyen ekibe teşekkür ederek Bodrum'un tarihi ve kültürüyle dünyanın gözdesi olduğunu vurguladı. Sırmalı, "Bu anlamda ilçemizde 12 ay boyunca turizmin ve bu tür etkinliklerin yapılması bizim için çok önemli. Bu tür etkinlikler hem ilçe ekonomisine hem de sosyal yaşamına büyük katkı sağlamaktadır." dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, etkinliğe Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden motosikletseverlerin katıldığını, ilçenin motosiklet kullanımı açısından yoğun bir yer olduğunu belirtti ve festivale destek vermekten mutlu olduklarını söyledi.

Organizasyon bilgileri

Bodrum Motofest organizasyon yetkilisi Selim Turan, festivalde 2 binden fazla motosikletın yer aldığını ve 100'den fazla çadır kurulduğunu aktardı. Turan, festivalin gelecek yıllarda da sürdürülmesini hedeflediklerini belirtti.

2. Uluslararası Bodrum Motofest, bugün düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest, binlerce motosiklet tutkununu bir araya getirdi. İlçede üç gün süren festival, Gümbet Dolgu Alanı'nda gerçekleştirildi. Alana kurulan stantlarda motosiklet ekipmanları satışa sunulurken motosiklet şovları ve konserler festivale renk kattı.

