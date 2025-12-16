Amasya'da Ferhat Tüneli'nde Otomobile Motosiklet Çarptı — Kaza Kamerada

Amasya'da Ferhat Tüneli'nde Otomobile Motosiklet Çarptı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Amasya'da, Ferhat Tünelinde seyir halindeyken aniden duran bir otomobile, arkadan gelen bir motosiklet çarptı.

Edinilen bilgiye göre, yolda bir anda duran otomobilin sürücüsü ikaz lambalarını yaktı. Ancak arkasından gelen motosiklet sürücüsü otomobile çarptı.

Motosiklet sürücüsü yaralanmadan atlattı ve kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın görüntüleri, tünelde oluşan kazanın gelişimini ve araçların ani duruş halinde birbirleriyle çarpışma riskini ortaya koydu.

