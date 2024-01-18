2 yaşındaki bebeğinin tabutu başında saatlerce gözyaşı döktü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki Elis Ada Şahin toprağa verilirken babası ise kızının tabutu başında dakikalarca gözyaşlarına boğuldu.

2 yaşındaki bebeğinin tabutu başında saatlerce gözyaşı döktü
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Feci kaza üzerine Darıca ilçesinde Kazım Karabekir Mahallesi Alkın sokakta yaşanan olay adeta kan dondurdu. sina Sekmen'in operatörlüğünü yaptığı iş makinesi, ceylan Şahin ile beraber bebek arabasında 2 çocuğa çaptır. Çevrediklerden ihbar gelmesiyle beraber polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

2 yaşındaki bebek hayatını kaybederken hafif yaralanan 3. çocuğuna hamile olan Ceylan Şahin ve diğer kızı ise Gülbeyaz ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayı haber alıp gelen iş makinesi operatörü olan baba Mehmet Şahin de olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Kazaya karışan iş makinesi operatörü Sina Sekmen ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgusu başladı.

2 yaşındaki bebek
KIZININ TABUTUNA SARILDI
Ada'nın cenazesi, Darıca ilçesindeki camide öğle namazıyla beraber defnedilirken Balçık mezarlığına götürüldü. Baba Mehmet Şahin, cenaze namazı öncesinde bebeğinin tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşlarına hakim olamadı. Hamile anne Şahin ise karnındaki bebeği ve kızı Gülbeyaz Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine varılırken anne ise kısa süre içerisinde yeni bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanıyor.

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