20 Mart 2025 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor Dolu Bir Gün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK toplantısı, bakanların kritik programları ve spor müsabakaları 20 Mart gündemini oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 09:00
20 Mart 2025 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor Dolu Bir Gün!

20 Mart 2025 Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. Ardından, AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleriyle iftar yemeğinde bir araya gelecek. (Ankara/15.00/19.07) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama, Yürütme ve Politika

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı Karatekin Üniversitesi Teknokent Açılış Töreni'ne katılacak ve çeşitli kamu kuruluşlarını ziyaret edecek. (Çankırı/10.00/11.50/Karabük/15.00/16.40/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da çeşitli programlar gerçekleştirecek. (Trabzon/13.15-24.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (İstanbul/14.30)
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak. (İstanbul/14.00)
- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

- AB ülkelerinin liderleri, ekonomide rekabetçiliğin ve savunmanın ele alınacağı olağan zirve toplantısı için bir araya gelecek. (Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasının gelişmeleri takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Dünyası

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçını izleyecek. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında Macaristan'ı RAMS Park'ta konuk edecek. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
- 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig maçında İtalya ile karşılaşacak. (İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
- THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, AS Monaco ile karşılaşacak. (Monako/21.00)
- Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son haftası, Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank arasındaki maçla sona erecek. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
- Hentbolda, Kadınlar Türkiye Kupası eleme turunda iki maç gerçekleştirilecek. (Adana/16.00/Eskişehir/17.30)

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