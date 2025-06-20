20 Milyon Öğrenci Yaz Tatiline Girdi; MEB'den Yeni Programlar Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atmak üzere okula gelirken, bazı aileler de çocuklarının heyecanına eşlik ettiler. Karnelerini alan öğrenciler, bir sonraki eğitim döneminde buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı.

Ankara Çankaya Pakize Erdoğu Ortaokulu’nda düzenlenen tören sırasında, karnesini alarak 6. sınıfı tamamlayan Derin Şekerci, sene boyunca derslerine çok çalıştığını ve emeğinin karşılığını aldığını belirtti. Şekerci, "Dönem çok zordu, zor konular işledik fakat sonunda başardığımı hissettim. Bütün arkadaşlarımla beraber çalıştık, eğlendik ve öğrendik." dedi.

8. sınıf öğrencisi Berke Gülap ise gelecek eğitim öğretim yılında kendisi açısından LGS heyecanının başlayacağını ifade ederek, yaz tatilinde bol bol kitap okumayı ve soru çözmeyi planladığını dile getirdi. Ortaokul son sınıf öğrencileri, 15 Haziran’da yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarını 11 Temmuz’da öğrenecek. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar ise yarın ve pazar günü uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacaklar. YKS ve LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve yerleştirme süreçleri başlayacak.

Öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025’te çalacak.

Zanaat Atölyeleri ile Mesleki Eğitim Fırsatları

MEB, temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen öğrenciler için Beceri Geliştirme Programı kapsamında 81 ilde zanaat atölyelerinde kurslar açacağını duyurdu. Ortaokul 7. sınıftan itibaren tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulamada, "Metal Teknolojileri", "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Bilişim Teknolojileri", "Mobilya ve İç Mekan Tasarımları", "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri", "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" gibi 12 alan ve 147 modülde eğitim verilecek. Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, e-kurs.meb.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.