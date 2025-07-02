200 Kadın, Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali'nde Balık Gölü'nü Keşfetti

1. Uluslararası Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali’ne Katılım

1. Uluslararası Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali’ne katılan 200 kadın, doğa harikası Balık Gölü’nü tekneyle keşfetti. Festival, 2 Temmuz 2025 tarihinde, Çarşamba günü düzenlendi.

Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği Turu

Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği tarafından yapılan bu etkinlikler, bölgenin bilinirliğini artırmak ve kadınlara saygıyı vurgulamak için ücretsiz kültür turu programlarını kapsamaktadır. Festival, yurtiçi ve yurtdışından gelen katılımcılarla renklendi.

Ağrı Dağı Manzarasında Konaklama

Dernek başkanı Ahmet Ertuğrul önderliğinde, katılımcılar Ağrı Dağı manzarasına karşı yerleştirilen kamp çadırlarında konaklama imkânı buldu. Dört gün süren tur kapsamında, kadınlar son olarak rotalarını Balık Gölü’ne çevirdiler.

Balık Gölü’nde Piknik ve Tekne Turu

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Balık Gölü’ne minibüslerle ulaşan kadınlar burada piknik yaparak, tekne turuna çıktı. Gölün doğal güzellikleri eşliğinde yürüyüş yapan katılımcılar halay çekip eğlenceli anlar yaşadılar.

Dernek Başkanı Ertuğrul’un Açıklamaları

Ahmet Ertuğrul, kadınlara yönelik yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Bu yıl 36. ücretsiz etkinliğimiz oldu. Ekibimizde Hollanda, Çin ve İspanya’dan katılımcılar mevcut. Amacımız bölgenin turizm potansiyelini daha da yükseltmek.” dedi.

Katılımcıların Gözünden Balık Gölü

Zonguldak’tan gelen katılımcılardan Serpil Yavuzdoğan, “Doğu Anadolu Bölgesi’ne ilk defa geliyoruz. Tekne turuyla gölde gezmek harikaydı. Göl ve çevresindeki manzaralar bizi büyüledi.” dedi.

Etkinliğe katılan Gülçin Yağcı ise, daha önceki etkinliklere katıldığı için mutluluğunu ifade etti. Hollandalı Jeanine Pronk ise bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin çok güzel olduğunu vurguladı. İspanyol katılımcı John Moen ise bu muhteşem deneyimi yaşadığı için çok şanslı hissettiğini dile getirdi.

1. Uluslararası Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali'ne katılan 200 kadın, doğa harikası Balık Gölü'nü tekneyle keşfedip bölgenin doğal güzelliklerini gezdi.

1. Uluslararası Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali'ne katılan 200 kadın, doğa harikası Balık Gölü'nü tekneyle keşfedip bölgenin doğal güzelliklerini gezdi.