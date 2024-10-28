2023'te Sera Gazı Yoğunluğu Rekor Seviyelere Ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü Açıklama Yaptı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2023 yılında dünya genelinde sera gazı yoğunluğunun tarihi bir rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Bu durum, önümüzdeki yıllarda sıcaklık artışlarına neden olacağı uyarısını beraberinde getiriyor.

Sera Gazı Artışını Raporladı

WMO, sera gazı yoğunluğu ve bu yoğunluğun hava sıcaklığı üzerindeki etkilerine ilişkin kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, karbondioksit oranlarının hızla arttığı ve bunun son yirmi yılda %11,4 oranında bir yükseliş gösterdiği belirtildi.

Karbondioksit Emisyonlarına Dikkat Çekildi

2023 yılı itibarıyla, atmosferdeki karbondioksit artışının bir önceki yıla göre daha fazla olduğu vurgulanırken, karbondioksit emisyonlarının büyük bir kısmının atmosferde kalmaya devam ettiği ifade edildi. Okyanus ve kara ekosistemlerinin emdiği oranların yıl bazında değişiklik gösterdiği de raporda yer aldı.

WMO Genel Sekreteri'nden Uyarılar

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, sera gazı yoğunluğunun bir kez daha rekor seviyelere ulaştığını hatırlatarak, "Bu, karar vericiler arasında alarm zillerinin çalmasına neden olmalı. Küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin çok altında sınırlama yönündeki Paris Anlaşması hedefine ulaşmaktan açıkça uzaklaşıyoruz" dedi. Saulo, her bir derecelik sıcaklık artışının insan hayatı ve gezegene olumsuz etkiler doğuracağını belirtti.

İklim Değişikliğine Dikkat

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, rapordaki verilerin bir olumsuz döngüye girmekte olduğumuzu gösterdiğini vurguladı. Barrett, "İklim değişikliği, ekosistemlerin daha fazla sera gazı kaynağı haline gelmesine yol açabilir. Bu da küresel ısınmayı hızlandırabilir" şeklinde konuştu. Bu tür iklim geri bildirimlerinin, insanlık için kritik endişeler arasında olduğu ifade edildi.