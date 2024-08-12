2023 Temmuz Ayı Tarihin En Sıcak Ayı Olarak Kaydedildi

2023 Temmuz Ayının Sıcaklık Rekoru

Geçtiğimiz ay, tarihsel verilere göre "en sıcak temmuz" olarak sınıflandırıldı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan ölçümlere göre, temmuzda kaydedilen ortalama küresel yüzey sıcaklıkları, 20. yüzyıl ortalamasının 1.21°C üzerinde yer aldı.

Küresel Sıcaklıkların Artışı

NOAA'nın 175 yıldır topladığı verilere dayanarak, bu durum, üst üste 14. ay boyunca en yüksek sıcaklık seviyelerinin yaşandığını gösteriyor. Ayrıca, bu süreçte Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları "en sıcak temmuz ayını" deneyimlerken, Kuzey Amerika bölgesi "en sıcak ikinci temmuz"u yaşıyor.

Deniz Sıcaklıkları da Yükseliyor

Temmuz ayında ölçülen deniz yüzeyi sıcaklıkları da, tarihin en sıcak ikinci temmuz raporu olarak kaydedildi. Ulusal Çevresel Bilgi Merkezi (NCEI) tarafından ortaya konan yıllık sıcaklık sıralama tahminlerine göre, 2024 yılının, kayıtlara geçen en sıcak yıl olması ihtimali %77 olarak belirlendi. Ayrıca, söz konusu yılın, en sıcak 5 yıl içinde yer alma olasılığı yüksek görülüyor.