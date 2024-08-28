2023 Yılında Türkiye'nin Gelir Vergisi Rekortmenleri Belli Oldu

Türkiye'nin 2023 Gelir Vergisi Rekortmenleri Açıklandı

Bu yıl gelir vergisi rekortmenleri arasında dikkat çeken isimler bulunuyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk Bayraktar, 2023 yılı gelir vergisi rekortmeni olarak birinci sırada yer aldı.

İkinci ve Üçüncü Sırayı Kimler Aldı?

İkinci sırada yine Baykar ile bağlantılı bir isim olan Haluk Bayraktar yer alırken, üçüncü sırada ise ünlü iş insanı Mustafa Rahmi Koç dikkat çekiyor.

Bu sıralama, Türkiye'nin iş dünyasında önemli başarılara imza atan bireylerin katkısını ortaya koyuyor.