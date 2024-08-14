2024-2025 Eğitim Ve Öğretim Yılı Genelgesi Açıklandı

2024-2025 Eğitim Ve Öğretim Yılı Genelgesi Yayınlandı

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına ilişkin önemli bir genelge yayınladı. Genelge, resmi olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından imzalandı ve tüm illere dağıtıldı.

Öğrenci Kayıtlarında Zorunlu Ücret Alınmayacak

Genelgede, öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka adlarla zorunlu ücret alınmaması gerektiği vurgulandı. Herhangi bir şikayet durumunda, valiliklerin bu konuyu hızlı bir şekilde değerlendireceği belirtildi.

Yer Değişikliği İşlemleri

Öğretmenlerin mazeret ve isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri bu ay tamamlanacak. Eğitim kurumlarının yönetiminde gerekli hazırlıklar titizlikle yapılacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

2024-2025 eğitim öğretim yılı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde uygulanmaya başlayacak. Bu model, okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf düzeylerinde aktiftir. Ek genelge ile öğretim programlarına ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacak.

Sınıf İçi Uygulamalar ve Değerlendirme

Öğrenci kayıtları sırasında mali yükümlülük oluşturan materyallerin kullanımına dikkat edilecek ve valilikler gerekli tedbirleri alacak. Ayrıca, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenerek öğrencilerin gelişimi sürekli takip edilecek.

Özel Etkinlikler İçin İzin Gerekliliği

Mezuniyet etkinlikleri için önceden izin alınarak planlama yapılması tavsiye ediliyor. Okul içindeki etkinliklerde velilere maddi külfet oluşturan uygulamalardan kaçınılacak.

Afet Bölgesindeki Öğrencilere Destek

Afet bölgesindeki öğrencilerin eğitime erişimlerinin sağlanması amacıyla nakil uygulamaları devam edecek. Bu kapsamda, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep'in bazı ilçelerinde eğitim desteklenecek.

Bu genelge, eğitim kalitesinin arttırılması ve sosyal adaletin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Eğitim kurumlarının bu düzenlemelere uyması ve gerekli adımları atması bekleniyor.