Gaziantep'te 55 Yıllık Semercilik Ustası Ali Danaoğlu Mesleğini Yaşatıyor

Gaziantep'te yarım asırlık semercilik geleneği ayakta

Ali Danaoğlu: Baba mesleğini teknolojiye rağmen sürdürüyor

55 yıldır semercilik yapan 60 yaşındaki Ali Danaoğlu, Şahinbey ilçesindeki dükkanında babasından öğrendiği mesleği aynı aşkla sürdürüyor. Kentin sayılı semerci ustalarından olan Danaoğlu, semer, eyer, hamut, koşum takımı ve at süslemesi üretimi ve tamiri yapıyor.

Danaoğlu, at ve eşeklerin taşımacılıkta artık yaygın kullanılmaması nedeniyle azalan taleple mücadele ediyor; hizmet verdiği müşteriler çoğunlukla köylerde yaşayan ve traktörün giremediği tarlalarında hayvan kullanan kişilerden oluşuyor. Bir zamanlar Türkiye’nin dört bir tarafına gönderdiği ürünler, son yıllarda yalnızca sınırlı sayıda müşteriye ulaşabiliyor.

Mesleğe henüz 5 yaşındayken babasının yanında çırak olarak başlayan Danaoğlu, 55 yıl sonra aynı mesleği sürdürmenin gururunu taşıyor. Büyük emekle yaptığı semerler ve hayvancılıkta kullanılan diğer malzemelerle geçimini sağlayan usta, yetiştirecek çırak bulamamanın getirdiği kaygıyı dile getiriyor: "Kimse artık çocuğunu çırak olarak bu tür mesleklere koymuyor. Koymamasının nedeni de hayvancılığın bitmesi oldu. Millet bu mesleğe hiç rağbet göstermiyor. Bu meslekte bir ben, kardeşim ve bir de oğlum var. Ben de zaten gittikten sonra bir oğlum kalıyor. Mesleği yapacak başka kimse de kalmadı. Yine de şükür ediyoruz."

Danaoğlu, geçmişte yoğun sipariş aldıklarını ancak şimdi talebin çok azaldığını belirtiyor: "Eskiden aldığımız siparişleri yetiştiremezdik. Şu anda pek az sipariş alıyoruz. Zaten artık ben de eskisi gibi çalışamıyorum. Yaşımız 60 oldu. Gelen siparişlere ancak gün atıyoruz. Bir haftaya, 10 güne kadar ancak yapıyoruz."

Usta, üretim süreçlerine dair de bilgiler veriyor: "Bir hamutun yapımı bir gün sürer. Kürtünü de ancak iki günde yapıyoruz. Eskiden bir günde yapıyorduk. Yaş geçtiği için şimdi iki gün sürüyor." Ayrıca Gaziantep'te bu mesleği yapanların sayısının oldukça azaldığını vurguluyor: "Gaziantep’te bu mesleği yapan 3 kişi kaldık. Kimse mesleğe rağbet etmiyor."

Sanayileşme ve makineleşen tarımın etkisiyle semerciliğin unutulmaya yüz tuttuğunu söyleyen Danaoğlu, coğrafi yapının elverdiği bazı kırsal alanlarda halen at ve eşek kullanımının devam etmesinin mesleğini yaşatmaya olanak sağladığını belirtiyor. Tüm zorluklara rağmen baba mesleğini sürdürmeye kararlı olan usta, mesleğin yok olma tehlikesine rağmen emek ve sabırla üretimini sürdürüyor.

