2024-2025 Eğitim Yardımları Başlıyor

Şehit ve Malul Çocuklara Eğitim Desteği Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için eğitim yardım ödemelerini başlattıklarını duyurdu.

Ödemeler Hakkında Detaylar

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 18 bin 522 öğrenciye toplam 351,6 milyon lira ödeme gerçekleştirileceğini belirtti. Yardım ödemelerine ilişkin ayrıntıların e.sgk.gov.tr internet adresinden sorgulanabileceği ifade edildi.

Eğitim Yardım Miktarları

Açıklamada, yapılan yardımların dağılımı şöyle oldu:

İlköğretim yardımı: 13 milyon 616 bin lira

13 milyon 616 bin lira Ortaöğretim yardımı: 20 milyon 425 bin lira

20 milyon 425 bin lira Yükseköğretim yardımı: 27 milyon 233 bin lira

Bakan Işıkhan, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli evlatlarımıza eğitim yardımı sağlıyoruz. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Her zaman yanınızdayız" açıklamasında bulundu.